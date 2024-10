Tutta l’Italia alle prese con il maltempo, a causa di un’intensa perturbazione atlantica che è bloccata sullo Stivale.

Nelle ultime ore i nubifragi hanno colpito in particolare il Nordovest. Il lento spostamento della perturbazione sta portando un ulteriore peggioramento marcato su tutto il versante tirrenico, compresa la Capitale, fino alla Campania con le prime piogge anche in Sicilia.

Non andrà meglio nel fine settimana, anzi. Previsti nubifragi o forti piogge praticamente ovunque.

Intorno a Sicilia e Calabria si prevedono accumuli fino a 400-500 litri per metro quadrato di pioggia, metà di quanto piove in un anno intero, in un paio di giorni.

Le regioni più colpite, nella giornata di sabato, saranno quelle del Nordest e tutto il Sud, meno la Campania. Schiarite al Nordovest.

Domenica migliora al Centronord, ma il ciclone intorno alla Sicilia potrebbe continuare a causare piogge eccezionali e potenziali situazioni alluvionali. Anche in Calabria, Basilicata e Puglia.