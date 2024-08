Fine settimana estivo in tutta Italia, con temperature che arriveranno a toccare anche i 38 gradi.

Il tempo sarà soleggiato e caldo ovunque, salvo qualche minima insidia: in certi casi, il calore accumulato durante le ore centrali della giornata favorirà lo scoppio di qualche temporale specie in montagna.

Sabato 24 agosto sarà la giornata più stabile, anche se ci saranno ancora dei rovesci di calore in montagna, in Sicilia e in parziale sconfinamento verso le pedemontane adriatiche del Centro. Si tratterà di qualche rovescio in mezzo a tanto sole ed afa.

Domenica vedrà lo ‘sfioramento’ delle Alpi da parte del fronte atlantico inglese: non sono esclusi temporali forti sulle nostre cime di confine, in particolare sulle Dolomiti nel pomeriggio, prudenza.

Per quanto riguarda le temperature massime del weekend, Siracusa con 37°C sarà in cima alla classifica, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36°C; in altre località più piccole, il termometro salirà anche sui 38°C in Sardegna e in Sicilia con picchi molto alti non esclusi anche in alcune zone della Campania e dell’Abruzzo.

Non cambierà la situazione fino alla fine del mese: dunque, almeno fino a settembre, sole caldo e cielo azzurro su tutta la Penisola.