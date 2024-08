Caldo sempre più estremo: dopo il 2022 che è stato l’anno più caldo della storia in Italia, il 2023 che si è piazzato al secondo posto, ecco che anche la Capitale frantuma un nuovo record assoluto.

Il mese appena concluso secondo gli esperti è stato il più caldo della storia di Roma: luglio 2024 ha fatto registrare temperature minime e temperature massime da record, battendo anche i dati ‘epici’ della torrida Estate 2003.

Sulla Capitale, la furia calda di Caronte ha portato minime medie di 22°C circa, in pratica abbiamo avuto 27 notti tropicali su 31 con minima sopra i 20°C e, alcuni giorni, abbiamo toccato persino l’esorbitante valore di 25-26°C di notte (minima non massima).

Il caldo non darà tregua nemmeno nei prossimi giorni o settimane: si teme una lunga ondata di calore almeno fino a Ferragosto. Una prova ne è il fatto che, nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al Centro-Nord (dopo quelli di giovedì sera al Nordest), le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane, anche su questo settore (al Sud avremo ancora picchi di 44°C): a Terni si prevedono 37°C, a Firenze 36°C, a Ferrara e Roma 35°C, a Bologna 34°C.

Il caldo proseguirà e il 2024 segnerà record su record, non solo sulla Capitale ma su tutto il pianeta; anche i mari sono ‘bollenti’ con l’acqua che sta assorbendo il 90% del Riscaldamento Globale causato dall’Effetto Serra.

Intanto prestiamo attenzione al caldo ma anche ai temporali attesi nelle prossime ore al Nord-Est e nella giornata di sabato al Centro; in seguito, dagli ombrelli aperti – per poche ore – torneremo sotto gli ombrelloni, se saremo in grado di stare all’aria aperta nelle ore più calde della giornata.

Nel dettaglio: Venerdì 2. Al Nord: temporali sparsi, specie sul Triveneto e poi in Emilia. Al Centro: sole e punte di 37-39°C. Al Sud: tanto sole e tanto caldo. Sabato 3. Al Nord: rovesci sparsi sui monti del Triveneto e locali pure in Emilia. Al Centro: sole e rovesci sparsi, lieve calo termico. Al Sud: veloci piogge sui rilievi. Domenica 4. Al Nord: soleggiato e di nuovo caldo. Al Centro: in prevalenza soleggiato e di nuovo molto caldo, ma con temporali sui rilievi. Al Sud: soleggiato e sempre molto caldo. Tendenza: ennesima fiammata africana da lunedì 5 agosto in poi, caldo per almeno 10 giorni, ma con qualche temporale di calore sui rilievi.