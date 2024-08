Oramai è chiaro che le Olimpiadi che si stanno disputando a Parigi non saranno ricordate per lo sport. Saranno ricordate per la kermesse di apertura con tanto di manifestazione LGBTQ+; per atleti che non hanno stretto la mano ad altri atleti; per le squadre che hanno lasciato la manifestazione; per i guasti e per la Senna inquinata. E per avere fatto disputare degli atleti transessuali nelle sezioni femminili.

Insomma, lo sport è passato in secondo piano.

La manifestazione di apertura non prometteva nulla di buono. Si è vista in essa una parodia dell’Ultima Cena di Leonardo che ha fatto indignare parecchi. Ci sono state tante contestazioni. Allora quelli del Comitato olimpico sono corsi ai ripari, ma la toppa si è dimostrata peggiore del danno.

Non parliamo dell’acqua della Senna inquinata. Evidentemente, ci sono stati dei problemi organizzativi. Si è pensato più all’ideologia che a fare le cose come si sarebbero dovute fare.

Se avessero pensato a curare meglio tutto, queste Olimpiadi sarebbero state migliori e lo sport sarebbe stato al centro della manifestazione.