“La legge presentata dai deputati del PD eletti all’estero, approvata all’unanimità dalla Commissione affari esteri della Camera dei Deputati, istituisce un fondo di 4 milioni di euro che verrà ripartito ai consolati in base al numero dei passaporti emessi”, ha dichiarato il deputato dem Fabio Porta, firmatario della proposta a prima firma Ricciardi, “e tali risorse saranno destinate al miglioramento dei servizi consolari così come già avviene con la legge del 2016 che istituì il fondo per la cittadinanza grazie ad una mia iniziativa parlamentare.”

“Maggiori risorse quindi – continua il parlamentare eletto in Sudamerica – per i servizi ai nostri connazionali in quelle sedi dove maggiore è la pressione e la richiesta di servizi”.

“Vogliamo sperare – conclude l’On. Porta – che queste nuove e importanti risorse verranno effettivamente destinate per migliorare i servizi (senza favorire la precarizzazione del lavoro presso i consolati) e vigileremo in tal senso anche attraverso le prerogative e gli strumenti di indirizzo e controllo del Parlamento”.