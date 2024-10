Melanie Zulli, 36 anni, è nata a Maracaibo, Venezuela. Suo nonno Vittorio Zulli, Cavaliere della Repubblica, era emigrato proprio lì e lì Melanie è cresciuta raccogliendo la tradizione di famiglia nella fattura degli abiti da cerimonia.

Stilista, laurea magistrale in architettura e diploma in modellistica e stilismo, conseguiti rispettivamente in Venezuela e all’Istituto Burgo di Milano, ha da poco inaugurato il suo show room di abiti da sposa a Cividale.

Nel 2017, l’aggravarsi della situazione in Venezuela ha spinto la famiglia a tornare in Italia: “I miei genitori – racconta la stilista al Messaggero del Veneto – si sono stabiliti a Gorizia, dove in seguito mi sono trasferita anch’io, dopo una felice esperienza lavorativa in Liguria. Sono stata assunta come designer da una ditta goriziana che realizza tessuti riciclati per macchine di lusso, e pure questo è stato un periodo gratificante: accumulato il budget necessario, però, mi sono licenziata per aprire un mio atelier”.