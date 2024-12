Si è chiusa a Santos “Un mare di speranza”, la Crociera delle radici italiane a bordo della nave Costa Diadema di Costa Crociere, iniziata il 30 novembre a Genova per celebrare i 150 anni dell’immigrazione italiana in Brasile.

Nell’arco delle tre settimane di viaggio, si legge su Repubblica, la crociera ha visto alternarsi diversi studiosi che hanno intrattenuto un folto pubblico di italiani, brasiliani e italo discendenti sulla storia dell’emigrazione italiana in Brasile, sulle condizioni di viaggio e sull’arrivo, sui personaggi del mondo italo-brasiliano e le profonde relazioni tra la musica brasiliana e quella italiana che ha trovato la sua interprete nell’artista Mafalda Minozzi.

A bordo sono state esposte le mostre sul tema.

In parallelo, a Genova, al Mei, durante tutto il periodo della crociera, è stata proiettata la clip riguardante il murales inaugurato a Santos in occasione del gemellaggio tra le due città.

“La crociera delle radici italiane si pone come proposta innovativa del Mei nella narrazione della nostra emigrazione. Una scommessa vinta che abbiamo in serbo di rinnovare in collaborazione con le compagnie di navigazione verso i luoghi della grande emigrazione italiana” ha detto Paolo Masini, presidente della Fondazione Mei.