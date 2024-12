“Luciano Vecchi, evidentemente tirato per la giacchetta dalla Senatrice Francesca La Marca, ha deciso di inserirsi nel botta e risposta tra l’eletta all’estero e Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero”. Lo dichiara in una nota Mariano Gazzola, coordinatore MAIE America Latina.

“Le dichiarazioni del capo del Pd all’estero – prosegue – secondo me dicono poco, non entrano nel merito delle osservazioni fatte da Odoguardi né rispondono agli interrogativi che l’imprenditore italoamericano (Vicepresidente del nostro movimento) ha rivolto alla senatrice.

Vecchi definisce “insulti” quelle che invece sono critiche politiche più che legittime, oltre che opinioni personali di chi ha vergato quel comunicato.

“Assenza di contenuti politici”? La verità è che la nota firmata da Vincenzo Odoguardi è tutta politica. Se la vada a rileggere, il responsabile dei dem all’estero, e troverà che una proposta simile a quella di La Marca è stata depositata dal MAIE tempo fa. Potrà anche rileggere le domande che sono state poste a La Marca e magari potrebbe aiutarla a rispondere.

Eccone qui qualcuna: perché la senatrice Pd non ha pensato di portare a casa l’obiettivo sul Riacquisto della cittadinanza quando il suo partito era al governo? Cos’ha fatto in tanti anni di Parlamento? Quale legge è riuscita a fare approvare? Quali risultati concreti ha raggiunto per gli italiani all’estero? Si è pentita di aver votato a favore della manovra con cui un governo a guida Pd ha chiuso nel 2014 oltre 70 sedi diplomatiche tra Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura?

A noi sembra che questi interrogativi abbiano tutti un forte, fortissimo sapore politico. Ci sembra anche, a dirla tutta, che dalle parti del Pd abbiano una grande difficoltà a riempire il vuoto totale che esprimono. Noi del MAIE lavoriamo ogni giorno, in Parlamento e sul territorio, a fianco dei nostri connazionali, mentre a sinistra vivono su un altro pianeta. Siamo convinti che solo un Movimento come il nostro – con il proprio lavoro e le proprie azioni – è in grado di difendere davvero gli interessi degli italiani nel mondo.