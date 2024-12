Dopo il recente attacco da parte della Sen. Francesca La Marca al MAIE, a Fratelli d’Italia e pure al Movimento 5 Stelle, continuano i botta e risposta tra le diverse forze politiche.

In seguito al comunicato della senatrice eletta all’estero con il Pd, residente ormai in Italia, non poteva non arrivare una replica del Movimento Associativo Italiani all’Estero fondato e presieduto da Ricardo Merlo.

Si è dunque fatto sentire Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, che – in sintesi – ha sottolineato a modo suo l’inutilità del lavoro svolto in Parlamento da La Marca negli ultimi dieci anni: tanto tempo sulla poltrona, ma “risultati zero”, ha enfatizzato l’imprenditore italoamericano. Una legittima critica politica, a nostro modo di vedere, nulla di più.

Ma ecco che entra in campo Luciano Vecchi, responsabile del Pd nel mondo, che con una nota prende le difese della senatrice dem e commenta la parole di Odoguardi nei confronti dell’eletta oltre confine.

“Quando non si hanno argomenti politici si scade nell’insulto alle persone”, esordisce Vecchi. Poi prosegue: “Quanto dichiarato dal sig. Odoguardi – vicepresidente del MAIE – nei confronti della Senatrice La Marca è sintomo non solo di mancanza di stile, ma soprattutto di assenza di contenuti politici”. Addirittura?

“Capisco l’imbarazzo di chi, come il MAIE, è parte integrante di una maggioranza di un governo di centrodestra che – da ultimo con la Legge di Bilancio in corso di esame alla Camera – sta togliendo risorse e diritti per gli oltre 6 milioni di italiani all’estero“.

A questo punto immaginiamo che il dibattito continuerà e che i botta e risposta non siano affatto finiti. Per la cronaca: le altre forze politiche contro cui La Marca ha puntato il dito – Fdi e M5S – finora non si sono fatte (ancora) sentire.