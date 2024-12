In questi giorni, la Sen. Francesca La Marca, eletta all’estero col Pd, ha depositato un’interrogazione parlamentare rivolta ai Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri, chiedendo chiarimenti urgenti e azioni concrete in seguito alla nuova circolare pubblicata dal Ministero dell’Interno italiano il 3 ottobre 2024, riguardante il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

La circolare, che contiene nuove linee interpretative dettate dalle recenti decisioni della Corte di Cassazione, solleva dei cambiamenti importanti nella procedura dell’acquisto della cittadinanza.

Nell’interrogazione, la Senatrice sottolinea l’urgenza di definire modalità e tempi per la creazione di un documento di indirizzo che chiarisca le azioni da intraprendere a seguito di questa circolare.

“È necessario un intervento rapido e chiaro per garantire che i cittadini che hanno già avviato le pratiche di riacquisto della cittadinanza non siano penalizzati da interpretazioni restrittive e che non vengano privati di un loro diritto”, ha dichiarato.

La circolare in questione, pur essendo di carattere orientativo, affronta temi cruciali come la parificazione delle situazioni di figli riconosciuti alla nascita e quelli il cui riconoscimento avviene successivamente al compimento della maggiore età.

La Senatrice ha chiesto anche se i Ministri intendano promuovere un’interpretazione estensiva della circolare, in modo da non includere anche le domande già in essere ed evitare che i cittadini coinvolti vengano danneggiati da cambiamenti interpretativi intervenuti successivamente alla presentazione delle richieste.

“È imprescindibile che il Governo chiarisca in che modo intenda applicare questa circolare, assicurandosi di non penalizzare coloro che hanno già intrapreso una procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis. Queste persone affrontano già tempi molto lunghi e ostacoli burocratici che si trasformano in vere e proprie barriere al diritto di riacquisto della cittadinanza. Nessun italiano dovrebbe subire un trattamento così penalizzante,” ha dichiarato la Sen. La Marca.