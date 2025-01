L’Italia sarà per la prima volta ospite d’onore alla XXI edizione della Fiera Internazionale del Libro di Salonicco (TBF), il più importante evento in Grecia dedicato alla letteratura e all’editoria, organizzata dalla Fondazione ellenica per il libro e la cultura (ELIVIP), in programma dall’8 all’11 maggio, presso il centro espositivo TIF- Helexpo.

Il relativo accordo è stato firmato dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, Francesco Neri, dal direttore dell’Ufficio ICE di Atene, Fabrizio Camastra, e dal presidente di ELIVIP, Nikos Bakounakis. Per l’Ambasciatore d’Italia ad Atene, Paolo Cuculi, si tratta di un “motivo di grande soddisfazione” e “un’importante occasione per rafforzare ulteriormente i già solidi e fertili rapporti culturali tra Italia e Grecia”, si legge in un comunicato.

“La presenza di grandi autrici e autori italiani il prossimo maggio a Salonicco consentirà al pubblico greco di incontrare alcune delle più significative personalità della letteratura contemporanea del nostro Paese”, ha dichiarato Cuculi.

Il presidente della Fondazione Ellenica per la Cultura, Nikos Bakounakis, ha ricordato l'”‘enorme tradizione di autori e testi” italiani che “hanno segnato i nostri gusti e comportamenti dei lettori” e ha spiegato che “le traduzioni di opere letterarie italiane in greco sono in forte crescita, passando da 84 titoli nel 2019 a 122 nel 2023”.

La partecipazione italiana è resa possibile grazie al sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia ad Atene e l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, del ministero della Cultura con il Centro per il Libro e la Lettura, dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e alla collaborazione dell’Associazione Italiana Editori.