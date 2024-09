Il Messico è una terra unica nel suo genere, dove ogni giorno si trova l’occasione giusta per celebrare la vita, la cultura e la storia di un popolo che riesce a trasmettere una gioia di vivere a dir poco contagiosa. Dall’iconica Dia de los Muertos, che rende omaggio ai defunti con offerte colorate e cortei festosi, fino ad arrivare alle celebrazioni del Cinco de Mayo, ogni festività messicana sa come immergere chi la vive nella quotidianità di questo Paese. Vediamo dunque di scoprire quali sono le celebrazioni messicane più famose.

Dia de Los Muertos

Il Dia de Los Muertos, celebrato tra il 28 ottobre e il 2 novembre, è una delle festività più affascinanti e rappresentative del Messico. Durante questa ricorrenza di origine precolombiana, le famiglie allestiscono degli altari speciali per i cari defunti, adornati con candele, fiori di calendula e foto. Le cosiddette “ofrendas”, ovvero le offerte poste sugli altari celebrativi, possono includere cibi e bevande, insieme ad altri elementi simbolici come l’incenso. Inoltre, durante il Dia de Los Muertos le strade si riempiono di parate con persone vestite da scheletri e teschi variopinti, simboli della vita e della morte. Questa celebrazione, comunque, ha un significato molto profondo che va dalla riflessione all’unità familiare, fino alla voglia di condividere con gli altri un momento di gioia.

Cinco de Mayo

Una delle celebrazioni messicane più famose a livello internazionale è il Cinco de Mayo. Questa festa commemorativa ricorda la sorprendente vittoria dell'esercito messicano sulle forze francesi nella Battaglia di Puebla, avvenuta il 5 maggio 1862. Si tratta sì di una festa nazionale, ma la sua anima più pura la si trova soltanto nello stato di Puebla, dove avvengono le celebrazioni e le sfilate più spettacolari in assoluto. Durante questa festa vengono esaltati alcuni dei simboli principali del Messico, come il cactus mariachi che suona la chitarra. Troviamo ovviamente anche il peperoncino piccante. Infine, non potrebbero mancare gli avocado e la tequila. Prima di andare avanti, è bene specificare che il Cinco de Mayo è una festività molto sentita anche negli USA, per via della grandezza delle comunità messicane.

Le altre festività importanti

Come anticipato poco sopra, in Messico è festa praticamente ogni giorno, ed effettivamente in ogni mese dell’anno è possibile trovare almeno una festività. Fra le più famose bisogna citare la Festa dell’Assunzione, che si tiene il 15 agosto, e la Festa dell’Indipendenza, che viene festeggiata il 15 settembre. L’elenco è davvero vasto, e comprende anche altre feste molto sentite in Messico come la famosa Quinceanera (28 dicembre), l’apparizione della Vergine di Guadalupe (12 dicembre), la Festa del Lavoro (1 maggio), la Settimana Santa ad aprile e la Festa della Costituzione il 5 febbraio. Non potremmo poi non nominare anche la Festa della Bandiera, che celebra appunto la bandiera messicana, e che viene organizzata ogni anno il 24 febbraio. Infine, ecco la Festa della Candelora il 2 febbraio, la Festa della Donna l’8 marzo, la Festa del Bambino il 30 aprile e la Festa della Santa Croce il 3 maggio.