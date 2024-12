Antonio Tajani, in occasione dell’Assemblea Generale Alis, a proposito di un eventuale rimpasto di governo ha detto: “Non c’è l’idea di un rimpasto, nessuno lo ha chiesto e nessuno lo vuole”.

Per il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia “la nave del centrodestra va: non c’è nessun problema serio, nessuna divisione”.

“Siamo tre forze politiche diverse che hanno un accordo politico e non elettorale dal 1994, quindi non c’è alcuna preoccupazione”.

“Su alcune questioni che non fanno parte del programma di governo possono esserci idee diverse, ma questo può rappresentare un’opportunità per la coalizione fondata da Silvio Berlusconi.

In quanto grande forza moderata abbiamo il dovere di allargare i confini del centrodestra nel momento in cui si apre un grande spazio politico, e dobbiamo aggregare tutte le forze che non vogliono essere schierate a sinistra”.

“Abbiamo notato che con la guida Schlein e Conte, Pd e M5S hanno virato molto a sinistra, lasciando uno spazio ai moderati del centro e del centrosinistra – ha aggiunto – abbiamo il dovere di occupare quello spazio politico con delle proposte che possano attirare quell’elettorato con Forza Italia come punto di riferimento”.