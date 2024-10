In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che dal 2001, in ottobre, è un appuntamento speciale e una delle iniziative dedicate alla celebrazione della lingua italiana a livello internazionale, organizzata sotto il Patrocinio della Presidenza della Repubblica, e dell’edizione 2024 della Fiera del Libro di Francoforte che vedrà l’Italia presente in qualità di Paese Ospite d’Onore, l’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo presenterà venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 19:00 nella sala conferenza della propria sede, il “MULTI”“ il Museo Multimediale della lingua italiana.

Il suo direttor , il Professor Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia, dove presiede il «Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei», terrà una conferenza sul “Multi” e il progetto che ha portato alla ideazione di un museo virtuale in rete, accessibile dall’indirizzo multi.unipv.it, dal giugno 2023, che si propone di valorizzare il variegato patrimonio immateriale della storia della lingua italiana attraverso una fruizione dei contenuti inclusiva e interattiva, volta anche a non specialisti e non italofoni.

Il Multi – Museo multimediale della lingua italiana, che dal maggio 2024, è parte integrante del Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Pavia, è stato realizzato grazie a un finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, e nasce dal lavoro di progettazione condotto da tre distinte unità di ricerca, Università di Napoli “L’Orientale”, Università della Tuscia (Viterbo) e Università degli Studi di Pavia (con ruolo di coordinamento), in collaborazione con lo studio Dotdotdot cui si deve la realizzazione del museo, dalla progettazione dell’identità e dell’esperienza utente fino allo sviluppo della piattaforma.

La conferenza è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Colonia e Stoccarda e si terrà venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 19:00 presso la Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. La conferenza sarà in italiano con la traduzione consecutiva in tedesco a cura della Dr. Stephanie Neu-Wendel, che modererà anche la serata.