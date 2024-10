Si è tenuta l’assemblea per la costituzione del Coordinamento dei ristoranti italiani all’estero per organizzare la rete dei ristoratori italiani in attività in tutto il mondo.

Lo afferma Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi).

Il Coordinamento, che in questa prima fase coinvolge 15 Paesi, dall’Australia agli Stati Uniti, dalla Finlandia all’Oman, “ha l’ambizione di rappresentare le migliaia di ristoranti di cucina italiana promuovendone l’autenticità e la qualità e contrastando le troppe imitazioni”.

E’ giusto sottolineare che la ristorazione italiana all’estero contribuisce con forza alla promozione del made in Italy, delle eccellenze della nostra enogastronomia; inoltre, offre un motivo in più per visitare l’Italia. Perché sempre più spesso i turisti che giungono nel nostro Paese lo fanno anche per gustare la nostra cucina.