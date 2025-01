Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia a New York, in occasione della fine dell’anno, ha voluto informare la collettività italiana del Tristate riguardo gli aggiornamenti sulle attività del Consolato.

Una collettività che “continua a crescere”, con gli iscritti all’AIRE che gravitano verso i 109.000.

“Non si tratta sempre di nuovi arrivi ma, in alcuni casi, di connazionali già presenti che si sono iscritti a seguito dell’introduzione delle sanzioni per mancata iscrizione”.

Nonostante tale introduzione abbia comportato un incremento significativo delle domande di registrazione all’AIRE, “negli ultimi mesi del 2024 abbiamo più che dimezzato i tempi di attesa, assicurando la trattazione delle domande mediamente in due settimane”, ha spiegato il Console prima di ricordare che eventuali cambi di indirizzo vanno effettuati direttamente sul portale FAST-IT ed è importante avere cura di tenere aggiornata la propria posizione anagrafica per accedere in maniera più rapida ai servizi consolari.

Natale a New York

“Come sapete – ha aggiunto il diplomatico italiano -, da alcuni anni tutti i servizi si prenotano sul portale Prenot@mi che vi permette di gestire autonomamente le prenotazioni. Si tratta di uno strumento essenziale per ridurre i tempi di attesa e fornire un servizio più efficiente. Per casi di comprovata e indifferibile urgenza, potete sempre scrivere direttamente all’Ufficio competente che farà il possibile per venire incontro alle vostre richieste. Troverete sul nostro sito tutti gli indirizzi di posta elettronica nella sezione Contatti”.

Per quanto riguarda gli altri servizi e in particolare gli atti di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, ecc.), “abbiamo lavorato per rendere più rapidi i tempi di trasmissione ai Comuni: ad oggi le pratiche, se complete e corrette, vengono inviate entro un massimo di 15 giorni, ossia la metà dei termini di legge di 30 giorni”.

“Nel 2024 sono state introdotte importanti novità come il rilascio della C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica) e la possibilità di chiedere tramite il portale FAST IT il codice fiscale da parte del cittadino iscritto all’A.I.R.E. e il relativo rilascio da parte del Consolato Generale dell’Attestazione Consolare, fondamentale ai fini dell’acquisizione dello SPID – ha spiegato ancora il Console -. Ringrazio i numerosi connazionali che, dopo aver usufruito dei servizi del Consolato, hanno lasciato recensioni positive, in particolare sulla nostra pagina Google, incoraggiandoci ad offrire un servizio sempre migliore. Siamo grati anche a coloro che hanno mandato commenti e suggerimenti all’indirizzo newyork.urp@esteri.it”.

“Nel ribadire il costante impegno mio e di tutto il personale del Consolato a migliorare ulteriormente efficienza e comunicazione – ha infine concluso nel suo messaggio Di Michele -, colgo l’occasione per inviare a voi ed ai vostri cari i più sinceri auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo”.