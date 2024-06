Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio in favore di studenti stranieri e cittadini italiani residenti all’estero (IRE) per l’Anno Accademico 2024-2025, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana.

Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute e coprono soltanto la frequenza di corsi in presenza sul territorio italiano.

Le borse sono erogate per:

Corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo);

Corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Dottorati di ricerca;

Progetti di ricerca in co-tutela;

Corsi avanzati di lingua e cultura italiana.

Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di

scadenza del bando:

essere cittadini italiani residenti all’estero (IRE) o studenti stranieri;

essere in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione ai corsi presso l’Istituzione prescelta;

avere massimo 28 anni per il corso di Laurea Magistrale/Alta

Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e corso avanzato di lingua e cultura italiana; massimo 30 per il corso di dottorato; massimo 40 per un progetto di ricerca in co-tutela;

Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e corso avanzato di lingua e cultura italiana; massimo 30 per il corso di dottorato; massimo 40 per un progetto di ricerca in co-tutela; avere competenza linguistica certificata.

Per tutte le specifiche, consultare il bando.

Importi

Tutte le borse hanno un’importo di 9.000€, ad esclusione delle borse per i corsi di lingua e cultura italiana, che hanno un valore di 3.000€.

Candidature

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, previa registrazione, accedendo al Portale Study in Italy.

Scadenza: 14 giugno 2024, ore 14:00.

Per maggiori informazioni consultare il bando.