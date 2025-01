Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto all’estero, ha partecipato a Rossano e Morano a due importanti iniziative che hanno coinvolto le rispettive amministrazioni e il mondo dell’emigrazione; il progetto nasce sotto l’egida del gruppo parlamentare Italia-Brasile del quale l’On. Porta è Presidente e del quale fa parte il senatore calabrese Rapani, anche lui promotore dell’iniziativa.

“Sono stato in Calabria – ha dichiarato Porta – per due bellissime iniziative di gemellaggio: a Rossano Calabro, città della Madonna Achiropita, idealmente uniti alla più tradizionale festa popolare e religiosa di San Paolo che quest’anno inizierà i festeggiamenti per i cento anni di celebrazioni; e quindi a Morano Calabro, da anni gemellata con Porto Alegre grazie alla presenza in quella città di una comunità moranese ancora legatissima alla città Natale.

Con il gruppo di parlamentare di amicizia Italia-Brasile – continua l’On. Porta – le amministrazioni culturali di Rossano e Morano, la provincia di Cosenza, la Regione Calabria e la diocesi di Rossano abbiamo coinvolto la società civile e le comunità in Italia e in Brasile di questi comuni per dare vita ad un gemellaggio 4.0 in grado di dare positive ricadute per tutti i soggetti coinvolti e le collettività di riferimento”.

Il deputato eletto in America Meridionale ha infine rivolto “un ringraziamento particolare al collega senatore Ernesto Rapani per l’impegno organizzativo e politico, ai due Sindaci Flavio Stasi e Mario Donadio per la perfetta accoglienza e disponibilità, all’Ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca e al Console Generale d’Italia a Porto Alegre Valerio Caruso per gli interventi e la partecipazione attiva al progetto. Grazie anche – ha concluso – all’amico Nicodemo Misiti per la sua importante testimonianza sull’accordo Calabria-Santa Catarina e, ovviamente, al Professor Giuseppe Sommario per il suo prezioso supporto nel coordinamento scientifico e operativo di entrambe le iniziative”.