Mannheim – DKS Eliquid GmbH, leader nella distribuzione di idrocarburi con una presenza consolidata sul mercato tedesco ed europeo, chiude il 2024 con risultati estremamente positivi. Questo anno rappresenta una pietra miliare per l’azienda, grazie a una nuova visione strategica e alla guida esperta di Massimo Romagnoli, imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nel panorama internazionale.

Con depositi strategici ad Amburgo e Mannheim, la DKS si è distinta per l’efficienza logistica e la rapidità delle consegne, consolidando la sua reputazione di partner affidabile per aziende e distributori di carburanti in Germania e oltre. Tuttavia, il 2024 non è stato solo un anno di conferme, ma anche di transizione verso un futuro ancora più promettente, con uno sguardo deciso alla sostenibilità e all’espansione internazionale.

La visione di Massimo Romagnoli per il 2025

L’arrivo di Romagnoli alla guida della DKS segna l’inizio di una nuova era. Grazie alla sua vasta esperienza e alla profonda conoscenza dei mercati globali, Romagnoli ha tracciato una rotta ambiziosa per il 2025. Gli obiettivi includono il consolidamento della posizione dell’azienda non solo in Germania, ma anche in Austria, Svizzera, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

“Vogliamo portare la DKS a essere non solo un punto di riferimento nel settore degli idrocarburi tradizionali, ma anche un leader nella transizione energetica verso soluzioni più sostenibili. Questo è il momento di innovare e guidare il cambiamento”, ha dichiarato Romagnoli.

La svolta verso il bio HVO

Un elemento chiave della strategia per il 2025 è l’investimento negli idrocarburi bio, in particolare nel settore del bio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Questo carburante avanzato, ottenuto da fonti rinnovabili, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità nel settore energetico. Con un’impronta di carbonio significativamente ridotta rispetto ai combustibili fossili tradizionali, l’HVO è sempre più richiesto da clienti attenti alle tematiche ambientali e rappresenta una soluzione ideale per una transizione graduale ma efficace verso un futuro più green.

La DKS ha già avviato progetti per ampliare la propria capacità di stoccaggio e distribuzione di HVO, garantendo una fornitura costante e affidabile in tutta Europa. Questo impegno non solo rafforza la posizione dell’azienda come innovatore nel settore, ma risponde anche alle crescenti richieste normative europee in materia di riduzione delle emissioni.

Un futuro energetico e sostenibile

Il successo della DKS Eliquid GmbH si fonda su una combinazione vincente: un team giovane, dinamico e altamente qualificato, un modello logistico all’avanguardia, e una leadership visionaria che unisce esperienza e ambizione. Con queste solide basi, l’azienda è pronta a posizionarsi come protagonista di rilievo nel mercato degli idrocarburi, sia tradizionali che bio, contribuendo a rendere l’Europa più energeticamente efficiente e sostenibile.

L’anno che verrà promette di essere decisivo per la DKS, un’azienda che guarda al futuro con determinazione e ottimismo, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia di successo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale dell’azienda: www.dksworldwide.com.