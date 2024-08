Msc Crociere è pronta a presentare il nuovo itinerario invernale di Msc Fantasia che partirà ogni martedì, da ottobre ad aprile, dal porto di Napoli per un viaggio di 7 notti e 8 giorni.

Dopo la partenza da Napoli il primo porto di scalo sarà Palermo, dove sarà possibile visitare la Cappella Palatina, il Palazzo Normanno e Casa Professa, la Cattedrale o ancora piazza Quattro Canti o il quartiere di Ballarò.

Successivamente la nave si dirigerà verso La Goulette (Tunisia), poi arriverà a Barcellona dove i passeggeri potranno ammirare le opere architettoniche di Gaudí, passeggiare lungo La Rambla, perdersi tra i vicoli del Barrio Gótico e visitare la Sagrada Familia, prima di raggiungere la costa.

Tappa successiva del viaggio sarà Marsiglia, la più antica città della Francia, e con le escursioni proposte da Msc sarà possibile scoprire i tesori più nascosti, come i modellini di imbarcazioni appesi al soffitto della Basilica di Notre-Dame de la Garde, oppure passeggiare lungo il Porto vecchio ammirando il mare ed esplorare Palais Longchamp, il palazzo costruito per celebrare l’arrivo dell’acqua in città o anche dirigersi al largo del golfo di Marsiglia, sulla piccola isoletta dell’arcipelago delle Frioul, per visitare il castello divenuto famoso grazie al più celebre romanzo di Alexandre Dumas: il Castello d’If.

Infine, prima del ritorno a Napoli, la nave farà scalo a Genova.