“E’ stato un grande successo il primo incontro, tenutosi per due giorni a Cordoba (Argentina), che ha riunito le scuole paritarie italiane che operano in America Latina”. Lo dichiara in una nota il Sen. Mario Borghese, vicepresidente MAIE.

“Delegazioni scolastiche di Argentina, Cile, Uruguay, Perù, Colombia hanno dibattuto sulle necessità che attengono alla loro attività come i libri di testo, la carenza di sussidi tecnologici.

L’attenzione è stata posta, inoltre, sulle borse di studio per gli studenti e sui corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti che potrebbero offrire un contributo aggiuntivo per favorire l’apprendimento della cultura italiana.

Per provare a dare soluzione a queste e ad altre esigenze per una scuola all’altezza dei tempi che viviamo, l’incontro si è concluso con un forte e comune auspicio, quello di poter contare su un atteggiamento più positivo da parte del governo.

Un auspicio che, come senatore eletto in America Latina, faccio mio nella consapevolezza dell’importanza che le scuole paritarie hanno nella formazione dei giovani che vogliono mantenere vive all’estero le tradizioni e la cultura italiane”, conclude Borghese.