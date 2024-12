“Ho avuto un incontro con una delegazione governativa della Mongolia guidata da Altangerel Oyunsaikhan Ministro della giustizia e degli affari interni della Mongolia, che ha visitato il nostro Paese per approfondire le relazioni bilaterali e discutere opportunità di cooperazione in diversi settori”. Lo dichiara Nicola Carè, deputato Pd eletto all’estero e Presidente UIP Italia – Mongolia.

“L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e rispetto reciproco, evidenziando l’importanza strategica della nostra amicizia.

Abbiamo avuto l’opportunità di esplorare temi cruciali, quali lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e la cooperazione culturale.

La Mongolia, con la sua ricca storia e la sua cultura vibrante, rappresenta per noi un partner fondamentale nel panorama internazionale.

Durante il colloquio, abbiamo sottolineato l’impegno condiviso nel promuovere il dialogo e la cooperazione, non solo a livello bilaterale, ma anche nel contesto di organizzazioni internazionali.

Abbiamo concordato sulla necessità di intensificare gli scambi commerciali e di investimenti, nonché di facilitare la mobilità di studenti e professionisti tra i nostri paesi e di agevolare gli italiani all’estero.

Inoltre, abbiamo discusso la possibilità di sviluppare progetti congiunti in settori strategici come l’energia rinnovabile, l’agricoltura sostenibile e la tecnologia, ambiti in cui entrambi i paesi possono trarre vantaggio dalla condivisione delle migliori pratiche e competenze.

La Mongolia è un’amica preziosa, e siamo determinati a costruire insieme un futuro prospero e sostenibile per entrambi i nostri popoli.

Erano presenti anche Pulsalmaa Badamdorj membro del Parlamento, Khosbayar Chagdaa giudice presidente della camera per i casi penali, corte suprema della Mongolia, Namiun Khosbayar funzionario del dipartimento del trattato internazionale e della cooperazione estera del Ministero Della Giustizia e degli affari interni della Mongolia, accompagnati da Narantungalag Tserendorj ambasciatrice della Mongolia in Italia e Alessandra Piccarreta Ambasciatrice Italiano in Mongolia.

Hanno partecipato all’incontro anche Alessandra Schiavo Direttore Centrale Asia e Oceania e Francesco Stocchi Direttore Artistico del museo MAXXI”, conclude la nota.