Con l’arrivo dell’autunno riprende il tour di Choco Italia che, questo fine settimana, raggiungerà per la prima volta il Molise.

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, dalle ore 10 a mezzanotte, la fiera itinerante del cioccolato sarà a Campobasso su Corso Vittorio Emanuele II con il suo carico di tipicità legate al cibo degli dèi, seppure non mancheranno prodotti tradizionali dell’agro-alimentare.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Campobasso, grazie alla sindaca Marialuisa Forte e agli assessori Giose Trivisonno e Mimmo Maio, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

La quattro giorni accenderà i riflettori sul cioccolato e su innumerevoli creazioni in cui è protagonista, grazie alla presenza di maestri cioccolatieri ed aziende provenienti da ben 7 regioni italiane.

“Il Molise è una regione piena di sorprese, ancora poco conosciuta. Siamo davvero contenti di cominciare qui la prima tappa di questo nuovo tour autunnale di Choco Italia. Sarà occasione per raccontare ancora meglio la piccola Italia del gusto e del saper fare che si muove con noi dal 2020 e con cui abbiamo collezionato quasi una quarantina di tappe ormai”, spiega Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

“Campobasso entra per la prima volta nel circuito di Choco Italia in tour. Si tratta di un’opportunità per la nostra città e la nostra regione: oltre alla vendita e alla degustazione di cioccolato da tutta Italia, c’è spazio per gli studenti delle scuole con percorsi per conoscere i segreti della produzione di cioccolato partendo da una semplice fava di cacao. Ci sarà da divertirsi, da gustare e da imparare.

Si potrà seguire interamente la filiera del cacao e tutti i passaggi per giungere al cioccolato. Sono contento che ci sia sensibilità per le allergie alimentari con proposte di cioccolato senza glutine e senza lattosio. Invito i cittadini molisani a raggiungere Campobasso nel week-end per una serata diversa e originale”, sottolinea l’assessore Giose Trivisonno.

Ricco, come d’abitudine, anche il programma collaterale tra musica e spettacoli. Venerdì sera sarà possibile ascoltare il duo acoustic blues Mushma con Fabio Di Criscio e Antonio Federico.

Sabato sera andrà in scena un affascinante spettacolo di teatro fisico poetico, in cui Monsieur David e Madame Marion si esibiranno in “La Dance du pied”.

Domenica mattina una ludoteca campobassana divertirà i più piccoli con mascotte, giochi, bolle di sapone e palloncini, mentre in serata ancora musica alle ore 19:30 con The Blue Monday Band.

Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Ad impreziosire Choco Italia da tempo vi è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, grazie alla Ciokofabbrica è possibile avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Un appuntamento molto atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori nell’arco dell’intera giornata. Numerose, difatti, le scuole di Campobasso attese questo fine settimana per una lezione molto speciale.

In occasione della Festa dei nonni in programma, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 20, l’iniziativa “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”. La Fabbrica ospiterà, dunque, nonni e nipotini per vivere insieme la magia della nascita di questo goloso prodotto.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. Si tratta di una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

Insieme a Choco Italia riprende anche l’iniziativa solidale e salutare La Sana Merenda. Infatti, in ogni tappa sarà possibile assaggiare del pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP.

Grazie alla collaborazione con i panificatori locali diventa così possibile promuovere merende di qualità e sostenere le associazioni impegnate in progetti sociali e culturali.

I prodotti di Choco Italia

Numerose le aziende, i produttori e gli artigiani che prenderanno parte a questa tappa provenienti da 7 regioni italiane. Made in Molise cioccolatini e dragées, anche senza glutine, senza lattosio e al latte di bufala.

Dalla Campania dolci della tradizione, miele biologico proveniente da Capaccio in diverse tipologie, assieme al nocciomiele e a vari prodotti dell’alveare. Immancabile la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate. Tanto cioccolato, disponibile grezzo senza zucchero, ma anche in formato cremini, cremosi, cioccolatini e ripieni alla Strega e alla mela Annurca.

Dalla Puglia taralli salati e dolci in vari gusti, senza lievito, immancabile dalla Calabria giungerà la liquirizia, mentre dalla Sicilia arriveranno cioccolatini, cremini, waffel in vari gusti, cannoli, cassate e pasta di mandorle.

Dall’Umbria un’azienda perugina proporrà dolci sfere di cioccolato al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e diverse tipologie di praline, dalla Toscana cantuccini classici, al limone, al cioccolato e torroni morbidi.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 10 al 13 ottobre – Matera

Dal 17 al 20 ottobre – Frascati (RM)

Dal 25 al 27 ottobre – Santa Maria di Castellabate (SA)

Dal 7 al 10 novembre – Tivoli (RM)

Dal 21 al 24 novembre – Salerno