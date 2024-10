A poco più di un mese dal termine di una stagione “sold-out”, che ha nuovamente confermato l’apprezzamento del pubblico italiano e straniero, per Caribe Bay arriva anche un importante riconoscimento da parte della “critica”: il Parco a tema acquatico di Jesolo, a due passi da Venezia, è stato infatti insignito del titolo di “Miglior Parco Acquatico d’Italia” ai Parksmania Awards 2024, kermesse internazionale organizzata dalla testata giornalistica Parksmania, dedicata alle eccellenze del settore dei parchi divertimento, in Italia e all’estero.

Pioniere in Italia nello sviluppo di un concetto di parco acquatico evoluto, nel quale piscine e scivoli sono inseriti in un contesto scenografico immersivo ispirato alle spiagge dei Caraibi, con la loro storia e le loro leggende, Caribe Bay ha ottenuto il premio con questa motivazione ufficiale: “Il parco a tema acquatico di Jesolo prosegue nel costante innalzamento del livello qualitativo dell’esperienza proposta, grazie a meticolosi ed efficaci investimenti differenziati in molteplici settori. Dalle attrazioni, con il completo restyling di Silver Waterfalls, ai nuovi show, dalle scenografie, ricche e immersive, fino ai numerosi spazi relax e privé, tutto è pensato per garantire soluzioni diversificate per ogni tipologia di ospite”.

Il premio è stato consegnato al Fondatore di Caribe Bay, Luciano Pareschi, tuttora alla guida del Parco, nel corso della cerimonia che si è svolta al Movieland Park Theater: “Riceviamo questo titolo per la 15° volta – ha dichiarato Pareschi – ma per noi l’emozione è la stessa della prima! Il nostro lavoro, mio, della mia famiglia e di tutte le persone che collaborano con noi, è sempre orientato a migliorare, a innovare, anche negli aspetti che non sono immediatamente visibili dal pubblico, come la sicurezza. Il nostro non è solo un Parco bello, è anche un Parco sicuro: ci avvaliamo delle tecnologie di controllo e monitoraggio più evolute e siamo allineati ai parametri più stringenti, perché non esiste divertimento e spensieratezza senza sicurezza”.

“Un altro importante riconoscimento per il Veneto – ha commentato a margine della notizia il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – il Caribe Bay, il parco di Jesolo che riproduce una vera e propria oasi caraibica a due passi da Venezia, primo parco divertimenti “carbon neutral” d’Italia, si conferma ancora una volta il miglior parco acquatico dello Stivale, aggiudicandosi, per la quindicesima volta, il prestigioso premio ai Parksmania Awards 2024. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che premia l’impegno e la passione di tutto il team di Caribe Bay, confermando, ancora una volta, la qualità dei servizi offerti e l’attrattività turistica del nostro territorio”.

Caratterizzato da un susseguirsi di lagune di acqua trasparente, alcune con la sabbia sul fondale, e di baie sabbiose orlate di vegetazione tropicale, Caribe Bay è il risultato di tonnellate di sabbia bianca, più di 2.500 palme e centinaia di metri cubi di scenografie realizzate, in parte anche internamente, sotto il coordinamento di Carla Cavaliere, Direttore Artistico di Caribe Bay. L’offerta di facilities – inclusi punti ristoro e negozi – di spettacoli dal vivo e di attrazioni – una trentina in totale tra adrenaliniche, avventurose e per bambini – si integra senza soluzione di continuità con spiagge, aree relax e terrazze panoramiche. Da segnalare anche la particolare attenzione verso i servizi dedicati agli ospiti, pensati per rendere la giornata al Parco più fluida e piacevole: dall’acquisto online di biglietti e ombrelloni alla possibilità di prenotare l’accesso alle attrazioni più frequentate tramite QR-code, fino alla disponibilità di sistemazioni in cabanas e gazebo, ideali per gruppi di amici e famiglie numerose.

In linea con la progettualità che contraddistingue il Parco e la famiglia Pareschi, in queste settimane sono ripartiti i lavori finalizzati alla realizzazione di un centro benessere con un’ampia area esterna, nella quale vasche idromassaggio su più livelli si affiancheranno ad una grande piscina di acqua ad elevata salinità, pensata per ricreare l’effetto galleggiante tipico del Mar Morto. Nei prossimi anni è prevista la completa tematizzazione di tutte le torri degli scivoli, in parte già realizzata nel 2024 con l’area relax Silver Cove, e l’introduzione di nuove attrazioni, mai viste prima in Italia in un parco acquatico.

Prosegue nel frattempo l’impegno verso la sostenibilità: dopo essere diventato il primo Parco divertimenti italiano “carbon neutral”, in virtù della compensazione totale delle proprie emissioni di anidride carbonica, è attualmente in fase di progettazione un campo fotovoltaico da realizzare nell’area antistante l’ingresso a completa copertura del parcheggio visitatori. Questo permetterebbe al Parco di essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e di distribuire sul territorio l’eccesso di energia prodotta e non utilizzata, nei periodi di chiusura.