La scorsa settimana è stata fittissima di impegni politici, istituzionali e lavorativi per Massimo Romagnoli, che nella sua qualità di presidente CONFIINE, la Confederazione degli imprenditori italiani in Europa, si è recato a Barcellona e a Madrid, per fare il punto con una delegazione di imprenditori italiani che operano e lavorano in Spagna.

Dopo essere passato per Francoforte, Milano e Roma, si è recato a Istanbul, Podgorica e Vienna per la firma di importanti contratti a favore di aziende italiane che operano in Belgio.

Decine di voli presi in pochi giorni per una lunghissima settimana, che si è conclusa a Bruxelles, dove Romagnoli ha partecipato al al Grand Ball de l’Italie.

Nel corso della serata, è intervenuto pubblicamente per ringraziare per la splendida organizzazione in primo luogo il presidente del Comites di Bruxelles, Buffa, la vicepresidente Dentamaro e i consiglieri tutti, oltre le autorità italiane presenti e i rappresentanti del Sistema Italia in Belgio.

“Mi occupo di emigrazione italiana oramai da un quarto di secolo, viaggio non solo in Europa ma in tutto il mondo e posso certamente affermare che questo evento è uno dei meglio organizzati che ho visto. Anche con eventi come questo si promuove l’Italia nel mondo, ciò che personalmente faccio da tanti anni a livello personale, istituzionale e imprenditoriale”, ha sottolineato Romagnoli.

“Tutti noi presenti questa sera abbiamo l’onore e il privilegio di partecipare a questo formidabile Ball d’Italie.

Vi porto i saluti della V commissione del CGIE – Promozione del Sistema Italia e del Made in Italy all’Estero, che mi onoro di presiedere; come porto i saluti di tutto il personale delle aziende che rappresento, come Progresso e Congressman.

La Progresso, leader nel settore delle consulenze sui fondi europei, in particolare sulla difesa e sull’energia, è una lobbying internazionale che nel 2023 ha chiuso un bilancio con oltre 5 milioni di euro e che nel 2024 dovrebbe raggiungere 6 milioni di euro. La Congressman produce sigari dominicani e quest’anno dovrebbe chiudere un bilancio con circa 230.000 sigari venduti in Europa”.

In conclusione il presidente CONFIINE ha salutato la platea con l’augurio di una buona serata: “Vi auguro una bellissima serata, lasciatevi emozionare da questa magnifica cornice culturale e da questa magnifica, particolare e affascinante atmosfera italiana. Grazie ancora una volta a tutti voi, consiglieri Comites, per aver organizzato qualcosa di straordinario. Viva l’Italia”.