“Dall’altro capo del mondo. Il catamarano senza barriere Lo Spirito di Stella e la nave scuola, icona della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci sono approdate a Darwin, sulla costa del mar di Timor, in Australia.

Per il veliero, che per la prima volta nella sua storia è giunto nel capoluogo del Territorio del Nord, si tratta della 24esima tappa del Tour Mondiale iniziato a Genova nel luglio del 2023″. Lo scrive Il Giornale di Vicenza.

“L’arrivo a Darwin segna un momento epocale per Lo Spirito di Stella: solcare le acque dell’Oceano Pacifico e giungere in Australia è stata un’esperienza carica di emozioni e di significati – ha spiegato all’arrivo il velista thienese Andrea Stella, anima dell’impresa -. Un catamarano lungo 18 metri, totalmente accessibile e privo di barriere architettoniche che naviga i mari del mondo per due anni con a bordo persone con disabilità è una sfida a superare ogni limite.

È un viaggio oltre l’orizzonte che nasce dai suoi protagonisti: le tappe nella terra dei canguri hanno visto l’equipaggio arricchirsi con la presenza di veterani dell’Australian Defence Force“.

Lo Spirito di Stella, prima barca multiscafo a misura di disabile al mondo, è impegnato così come il Vespucci, in un lungo e avventuroso giro del Mondo.

Si tratta di due vere e proprie ambasciate d’Italia sul mare, nel segno della sostenibilità e del made in Italy.

A Darwin presente anche il presidente di “Wheels on Waves” Manuel Bortuzzo, bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. WoW è un progetto che ha una rilevanza etica e solidale straordinaria.