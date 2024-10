In occasione del Columbus Day 2024, quest’anno per la prima volta sfileranno a New York anche le maschere della tradizione italiana e, fra esse, un posto d’onore lo avrà appunto la maschera genovese di Capitan Spaventa, nata nell’ambito della Commedia dell’Arte.

La sfilata delle maschere italiane a New York è stata fortemente voluta e promossa dal Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane.

Creata a fine Cinquecento dal commediografo Francesco Andreini e poi “adottata” da Genova, il capitano di ventura, appartenente alla tradizione dei “miles gloriosus” sarà interpretato da Marco Raffa, del Gruppo di danze storiche “Le Gratie d’Amore” di Lavagna, che da anni, su richiesta del Comune di Genova, custodisce il costume e la figura della maschera genovese, portandola in giro per l’Italia in occasione dei più importanti carnevali storici.

Un ambasciatore della cultura e della storia ligure, che contribuirà all’omaggio che l’America rivolge al suo scopritore.