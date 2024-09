La magia e il divertimento sono di casa al Familiamus, il family hotel 5* della famiglia Nestl che, con la sua singolare forma di ghiacciaio adagiato sui pendii dell’altopiano di Maranza, è circondato da un imperdibile panorama sulle vette dell’Alto Adige.

Che sia all’interno del Magolix Club o negli spazi esterni, in ogni stagione il team di Familiamus propone un programma vario e dedicato ai bambini e suddiviso per fasce d’età: “Happy Minis” per i bambini tra 1 e 4 anni, “Happy Kids” tra i 4 e i 10 anni e “Happy Teens” dagli 11 anni in su.

Le attività spaziano in vari ambiti, tra balli attorno alla piscina, laboratori di cucina in cui si impara a fare il pane, la pizza o i dolcetti, serate dedicate al cinema o al teatro Kamishibai, ma anche sport all’aria aperta e momenti di creatività.

TRA LOTTE CON I CUSCINI E CURA DELLA PELLE, L’ESCLUSIVO PIGIAMA PARTY PER I PICCOLI OSPITI

Ogni giovedì, dopo la consueta cena al ristorante dei bambini, i piccoli ospiti del Familiamus indossano il pigiama e si ritrovano tutti insieme per un entusiasmante pigiama party con giochi divertenti come il gioco musicale della sedia, la lotta con i cuscini o la caccia alla speciale luce della buonanotte.

A conclusione della festa, un momento di relax prima di andare a dormire: guidati dagli assistenti del Magolix Club, i bambini preparano e applicano delle maschere per il viso, imparando in maniera leggera alcune nozioni fondamentali della cura della pelle.

ESCAPE ROOM: ASTUZIA E LAVORO DI SQUADRA PER TROVARE INDIZI E RISOLVERE ENIGMI

Il lunedì alle 20 nella Teens Room i ragazzi dagli 11 anni possono provare l’esperienza immersiva dell’escape room: un gioco di squadra in cui tutti i partecipanti danno il proprio contributo, mettendo insieme le proprie abilità di logica, determinazione e collaborazione per decifrare gli enigmi ingegnosi che si trovano nella stanza.

L’astuto serpente Oda ha rubato la preziosa pozione magica della fortuna: spetta ai ragazzi e alle ragazze ritrovarla e completare la missione comune, risolvendo gli enigmi che troveranno lungo il percorso e collezionando nuovi indizi che porteranno alla soluzione.

CACCIA AL TESORO DIGITALE ALLA SCOPERTA DELL’ALTOPIANO DI MARANZA

Usando il proprio smartphone, con un’apposita applicazione, i ragazzi partono all’esplorazione nei dintorni dell’hotel per risolvere intriganti enigmi in un percorso che li condurrà attraverso vari punti di interesse nella località di Maranza.

Mentre si spostano da un luogo all’altro alla ricerca degli indizi, i ragazzi scoprono affascinanti luoghi, storie e tradizioni locali e imparano a conoscere meglio la comunità che abita questo altopiano. Ogni indizio li avvicina sempre di più al tesoro finale, rendendo questa caccia al tesoro un’avventura indimenticabile.