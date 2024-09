Antonino Sanchirico è il nuovo Coordinatore di Santo Domingo Este, nella zona orientale della capitale. Una nomina – si legge in una nota MAIE – segna un’importante fase di crescita per il Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Questo incarico, approvato dal Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, e dal Coordinatore dei Caraibi, Massimiliano Atrigna, rafforza ulteriormente la presenza del movimento nella regione.

“La nomina di Sanchirico – spiega il comunicato – non è solo un riconoscimento delle sue competenze e del suo impegno verso la comunità italiana, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra la Repubblica Dominicana e l’Italia. Con la sua vasta esperienza e il suo profondo legame con la cultura italiana, Sanchirico è ben posizionato per guidare nuove iniziative che promuovano l’integrazione e la collaborazione tra le due nazioni”.

Breve biografia di Antonino Sanchirico

Nato a Caracas, Venezuela, da genitori italiani, Antonino Sanchirico si trasferisce in Italia nel 1968. Cresce in Basilicata, terra d’origine della sua famiglia. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore edile, ha dimostrato un forte impegno e competenza in vari ambiti. In Repubblica Dominicana, Sanchirico ha inizialmente diretto un’azienda di trivellazione. Successivamente, è approdato al settore della ristorazione, dove ha continuato a distinguersi per la sua professionalità

Queste le sue parole: “Spinto dal desiderio di aggiornamenti culturali, politici e commerciali, ho deciso di far parte del MAIE. Inoltre, l’aggregazione di persone provenienti da diverse regioni italiane, con un costante intercambio di idee e amicizie, ha permesso di rafforzare la cultura italiana e avvicinarmi sempre di più al mio paese d’origine”.