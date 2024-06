“A nome di tutta la grande famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero desidero esprimere le più sentite condoglianze all’amico Mariano Gazzola, coordinatore MAIE America Latina e vicesegretario del CGIE, per la scomparsa della sua adorata madre. Perdere un genitore è qualcosa di terribile; la mamma, poi, per tutti noi è un punto di riferimento, un porto sicuro, fin dalla nascita. Dover dirle addio è qualcosa che ci distrugge dentro. Da tutto il mondo ci stringiamo a Mariano in un forte abbraccio”. Lo dichiara in una nota Ricardo Merlo, presidente MAIE.