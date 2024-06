Gentili lettori, oggi parleremo di un argomento rilevante per i nostri tempi: gli italiani all’estero e le criptovalute. Negli ultimi anni, questo settore ha avuto uno sviluppo esplosivo a livello mondiale. Ma che cosa succede con i nostri connazionali che vivono al di fuori dell’Italia? Discuteremo se il trend è in crescita o in calo, quali criptovalute esploderanno nel 2024 e come mantenersi al passo con i tempi con l’aiuto della moderna tecnologia.

L’Interesse degli italiani all’estero per le criptovalute

Molti italiani che vivono all’estero stanno scoprendo le criptovalute come forma di investimento e trasferimento di denaro. Ci sono molteplici motivi che spiegano l’interesse per le criptovalute:

Risparmiare su onerose commissioni bancarie

Efficienza dei trasferimenti internazionali

Sicurezza garantita dalla tecnologia blockchain

Secondo un rapporto del 2023, circa il 12% degli italiani emigrati utilizza le criptovalute per i trasferimenti di denaro e gli investimenti. I dati indicano che sempre più italiani all’estero stanno investendo in Bitcoin, Ethereum e criptovalute emergenti come Solana e PlayDoge. Questa tendenza è particolarmente diffusa nei Paesi in cui la comunità degli italiani è numerosa e ben integrata, come il Regno Unito, la Germania e gli Stati Uniti. L’accesso agevole alle piattaforme di trading online e l’aumento del livello di alfabetizzazione finanziaria rendono le criptovalute una scelta sempre più allettante.

Crescita o calo? Le statistiche parlano chiaro

Il quadro che emerge dalle statistiche è tutt’altro che deprimente. Secondo uno studio condotto nel 2023, il numero di italiani all’estero proprietari di criptovalute è aumentato del 15% negli ultimi dodici mesi, passando dai 250.000 del 2022 ai 287.500 del 2023. Ciò dimostra che l’interesse per le criptovalute è in crescita, nonostante le fluttuazioni dei mercati finanziari. A tal proposito, le conclusioni sono interessanti: il 30% degli italiani all’estero prevede di riallocare una quota maggiore di denaro sui propri conti acquisti di criptovalute nel 2024.

Il fatto che i nostri emigrati facciano ampio uso delle valute digitali non deve sorprendere. Le criptovalute rappresentano un ottimo veicolo per diversificare la propria base finanziaria di risorse e metterla al riparo dall’inflazione valutaria. Oltre a ciò, la possibilità di ottenere profitti significativi in un tempo relativamente breve sta attirando sempre più nuovi investitori che sperano di far crescere i propri risparmi investendo in valuta digitale nel contesto di un sistema finanziario mondiale in grande difficoltà.

Le criptovalute che esploderanno nel 2024

Nel prossimo futuro, ci sono alcune criptovalute che promettono di diventare una nuova tendenza nnel 2024. Saelana, con la sua alta velocità di transazione, ha visto una crescita del 4000% nel 2021 e continua a guadagnare popolarità. Un’altra criptovaluta emergente è PlayDoge, un progetto Play-to-Earn che trasforma l’iconico meme Doge in un gioco mobile. Sealana, una nuova meme coin su Solana, e Wiener AI, che combina intelligenza artificiale e meme coin, mostrano un grande potenziale. Le prospettive finanziarie previste per il 2024 includono un alto valore per queste criptovalute, con Solana che potrebbe raggiungere i 500 dollari entro la fine dell’anno. Gli investitori italiani all’estero dovrebbero prestare attenzione a tali previsioni per sfruttare le opportunità di crescita​​.

Le tecnologie che facilitano l’accesso alle criptovalute

Le moderne tecnologie stanno rendendo l’accesso alle criptovalute sempre più semplice e sicuro. Le piattaforme di scambio offrono interfacce user-friendly e misure di sicurezza avanzate come il trading algoritmico e la protezione antifrode.

Grazie a queste innovazioni, il volume di scambi giornalieri ha superato i 20 miliardi di dollari. Inoltre, le app di portafoglio digitale permettono agli utenti di gestire le criptovalute direttamente dal proprio smartphone. Queste applicazioni includono funzionalità di sicurezza avanzate, come l’autenticazione a due fattori e la crittografia end-to-end, garantendo che le risorse digitali degli utenti siano protette da eventuali minacce. La facilità d’uso e le misure di sicurezza integrate stanno facendo sì che un numero sempre maggiore di persone si avvicini al mondo delle criptovalute con fiducia.

La tecnologia blockchain, inoltre, assicura la trasparenza e l’immutabilità delle transazioni, aumentando ulteriormente la fiducia degli utenti. Le innovative soluzioni di pagamento contactless e le opzioni di staking e yield farming offrono ulteriori opportunità per gli investitori, rendendo le criptovalute un elemento fondamentale dell’economia digitale globale.

L’impatto delle criptovalute sulle rimesse degli italiani all’estero

Un altro caso d’uso interessante è l’invio di rimesse utilizzando le criptovalute. Gli italiani all’estero spesso trasferiscono denaro alle famiglie in Italia e le criptovalute permettono di farlo in modo facile ed economico.

Secondo quanto riporta la Banca Mondiale, le rimesse globali nel 2019 sono state di 715 miliardi di dollari e una porzione significativamente ampia di queste proviene da italiani all’estero. Utilizzando le criptovalute come Bitcoin o Ethereum, gli utenti possono evitare la maggior parte delle commissioni. I servizi di trasferimento di denaro tradizionale addebitano in genere fino al 7% della somma inviata. Per fare un esempio, il costo medio di una transazione con il Bitcoin è pari all’1-2%, a seconda della rete e della velocità richiesta. Inoltre, la velocità delle transazioni in criptovaluta supera di gran lunga i tradizionali metodi: un trasferimento tramite criptovalute può impiegare pochi minuti, rispetto ai giorni necessari mediante bonifico. Naturalmente, i metodi tradizionali sono tutti validi, tuttavia la crescente popolarità fa sì che sempre più italiani utilizzino le crypto come metodo di trasferimento.