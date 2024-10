L’Unione Europea deve cambiare rotta. Deve chiudere per sempre con la storia delle auto elettriche che sostituiranno quelle a motore a scoppio nel 2030.

Una politica simile rischia di mandare in vacca molte imprese e di fare impoverire i cittadini a vantaggio della Cina e di certi grandi magnati americani.

A rimetterci saranno gli Europei… quindi anche noi Italiani.

Per quanto riguarda l’Italia, se fosse implementata, una politica del genere sarebbe una tragedia. Se questa follia andasse avanti, le aziende del settore automobilistico dovrebbero spendere parecchi soldi. Molte famiglie hanno già delle difficoltà ad arrivare a fine mese. Inoltre, le strutture di rifornimento per ricaricare le batterie delle automobili elettriche non sono presenti dappertutto.

Non si possono rovinare delle famiglie e delle aziende per una follia ideologica, che non ha niente da spartire con la scienza. L’Unione Europea deve cambiare completamente registro. La nuova Commissione europea avrà il coraggio di farlo?

In realtà, il problema è il fatto che la Commissione europea possa non avere la forza di cambiare politica. Così, il rischio è che nulla cambi e che si vada nel baratro.