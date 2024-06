Muoversi all’interno della città eterna non è una cosa semplice. Roma, infatti, è l’area metropolitana più grande di tutto il Paese e in ogni periodo dell’anno è letteralmente invasa da turisti provenienti da ogni dove per ammirare le bellezze storiche e architettoniche presenti in ogni angolo della città. Pertanto, spostarsi per le strade di Roma potrebbe non essere una cosa semplicissima, specie per chi non abita lì e non conosce quali strade alternative prendere per arrivare a destinazione nel tempo desiderato. Ovviamente muoversi a bordo della propria auto non è l’unica opzione, oggigiorno è possibile spostarsi in modi diversi proprio al fine di evitare di rimanere bloccati nel traffico per ore e ore.

Noleggio con conducente

Il noleggio con conducente a Roma è sicuramente l’alternativa più comoda poiché permette di raggiungere la destinazione desiderata nel minor tempo possibile e a bordo di auto dotate di ogni singolo comfort, al fine di rendere piacevole ogni spostamento all’interno della città e non solo. Il noleggio con conducente a Roma può tornare utile in diverse circostanze, ad esempio per raggiungere l’aeroporto in tempo oppure per fare un tour della città, magari per vedere gli innumerevoli monumenti senza doversi preoccupare di come arrivare a destinazione oppure di dove lasciare l’auto.

Muoversi con i mezzi pubblici

I mezzi pubblici nella Capitale sono gestiti da ATAC, la società di trasporto pubblico della città, che offre una vasta gamma di opzioni per spostarsi comodamente, specialmente nelle zone centrali della città:

Tram : La rete tranviaria di Roma è composta da 6 linee, attive dalle 5:30 del mattino fino a mezzanotte. Il costo è di 1,50 euro per una corsa singola. Le principali tratte sono quella tra Piazza Mancini e Piazzale Flaminio, la tratta da Piazza Thorwaldsen a Trastevere e quella da Giovanni Amendola a Piazza dei Gerani. Altre linee importanti sono quelle che collegano Piazza Venezia e Trastevere, Giovanni Amendola a Palmiro Togliatti e Piazza Risorgimento a Piazza dei Gerani.

: Le linee urbane sono operative dalle 5:00 a mezzanotte e coprono gran parte della città, mentre da mezzanotte alle 5:00 è attivo il servizio notturno. Ci sono, poi, le linee express, che offrono un servizio più rapido, fermandosi solo in alcune fermate selezionate per velocizzare i tempi di percorrenza. Tuttavia, muoversi in autobus a Roma può essere poco vantaggioso, in particolare a causa del traffico cittadino, che può rendere i tempi di attesa e di viaggio piuttosto lunghi. Filobus: Per spostarsi a Roma è possibile utilizzare anche le linee 74 e 90 del filobus, che operano dalle 5:00 del mattino fino alle 23:00; il costo di una corsa singola è, ancora una volta, 1,50 euro.

Taxi

Nel caso in cui non si voglia viaggiare a bordo della propria auto oppure non si voglia optare per il noleggio con conducente a Roma o per i servizi pubblici, un’ulteriore alternativa potrebbe essere quella di chiamare un taxi. Grazie a essi, infatti, è possibile spostarsi per la città comodamente senza dover attendere l’arrivo dei mezzi di trasporto pubblico, non sempre puntuali e comodi.