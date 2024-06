Riparte il prossimo 30 maggio la programmazione del 7º Festival del Cinema Italiano di Malaga, organizzato dalla Società Dante Alighieri, che si svolgerà dal 3 all’8 giugno al Cinema Albéniz. L’occasione sarà la presentazione alla stampa di questa nuova edizione del festival e avrà luogo presso la Sala delle Giunte del Rettorato dell’Università di Málaga (Avda. de Cervantes, 2).

Così come già avvenuto nelle precedenti edizioni, i film selezionati costituiscono una raccolta rappresentativa del cinema italiano attuale che unisce generi diversi e hanno in comune una qualità riconosciuta sia dalla critica che dai diversi premi e nomination a loro assegnati in importanti festival internazionali.

I film selezionati sono: il docufilm Let’s Kiss, di Filippo Vendemmiati; Il più bel secolo della mia vita, di Alessandro Bardani; Misericordia, di Emma Dante; Enea, di Pietro Catellito; La Chimera, di Alice Rohrwacher.

L’edizione 2024 del Festival del Cinema Italiano di Malaga introduce un’eccellente novità: un concorso per cortometraggi inediti in Spagna, selezionati dalla Cineteca di Bologna tra più di 250 proposte, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna. Il primo premio sarà assegnato da una giuria popolare al miglior corto tra i 9 finalisti.

Significativo l’impegno della Regione Sardegna, e in particolare dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale.

Cooperazione e Sicurezza Sociale, che ha gestito l’interessante iniziativa denominata “Visioni sarde”. Il Festival del Cinema di Malaga rende omaggio a questa iniziativa proponendo un concorso che porterà a Málaga il/la regista premiato/a dal pubblico il giorno della chiusura, l’8 giugno alle ore 19,30.

Tra gli eventi di questa edizione segnaliamo, inoltre, la presenza di Franco Grillini, leader storico del movimento LGBT, deputato del Parlamento italiano, e Filippo Vendemmati, che presenteranno il film biografico sulla vita di Grillini e sulla sua esperienza in difesa dei diritti sociali della comunità LGBT.

Gli illustri ospiti presidereranno inoltre l’incontro/dibattito del giorno 5 giugno, organizzato in collaborazione con l’Università di Málaga, al quale parteciperanno anche Erik Zanon (promotore culturale e attivista diritti civili e social) e Charo Alises (presidente dell’Asociación LGTBI+ Ojalá di Málaga).

La 7ª edizione del Festival del Cinema Italiano di Málaga riunisce quest’anno un numero importante di patrocinatori. Un ringramento speciale da parte degli organizzatori all’Ambasciata d’Italia di Madrid, al Consolato d’Italia a Malaga, all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, al ComItes Madrid e alla Società Dante Alighieri di Roma.

Si ringraziano inoltre: il Comune di Malaga, MalagaProcultura, Cervezas Victoria, il Centro Andaluz de las Letras, l’Università di Málaga, la Regione Autonoma della Sardegna, la Cineteca di Bologna, la Fondazione Sardegna Film Commission, il Centro Sportivo Cortijo Alto, CreativeIdea, GameOver, La Dispensa, il Ristorante MammaMia e il Centro de Arte Contemporáneo di Malaga.

L’edizione 2024 del Festival del Cinema Italiano di Malaga ha ricevuto l’importante patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura del Governo Italiano.