Mario Borghese, senatore e vicepresidente MAIE, eletto nella ripartizione America Meridionale, dichiara: “Con l’accordo stipulato tra il Ministero degli Esteri e la compagnia italiana Ita Airwajs, che prevede tariffe agevolate per i voli verso l’Italia per gli italiani che vivono nel mondo, il 2024 anno del ‘Turismo delle radici‘ avrà un grande successo sociale ed economico. Siamo grati al governo e al ministro Tajani per aver accolto la sollecitazione del Maie”.

“Sono circa 80 milioni – aggiunge – le persone nate in Italia o che hanno origini italiane e vivono all’estero. Una buona percentuale ha espresso il desiderio di ritornare nei luoghi di origine o scoprire quelli dei loro genitori.

L’accordo tra il Maeci e la compagnia Ita agevolerà questi viaggi assicurando due grandi obiettivi: la riscoperta delle radici per coloro che vivono all’estero e l’incremento del turismo in Italia. Siamo certi che questo accordo sarà coronato da grande successo”, conclude Borghese.