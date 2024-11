5 ragioni per cui Trump è fascista

1) Trump ha attivamente cercato di ribaltare il risultato delle scorse elezioni, sia facendo pressioni sugli ufficiali che dovevano certificare il voto , sia per via giudiziaria. Questa cosa ancora adesso è una grossa macchia politica sulla carriera di Trump. Impatto alto

2) Trump può essere considerato xenofobo, la sua retorica è anti-immigrante. Per esempio nell’ultimo dibattito ha detto che gli haitiani mangiavano cani e gatti. Ora lasciamo perdere se sia vero o meno (potrebbe esserlo, anche se non sono emerse prove). Il punto è che questo tipo di retorica tende a mettere nel mirino minoranze del suo paese. E la cosa può essere indubbiamente fascista. Impatto alto

3) Non ci sono elementi per considerare Trump un razzista, cioè uno che pensa che una razza sia superiore all’altra, tuttavia il suo elettorato include una parte consistente di suprematisti bianchi. Impatto basso.

4) L’idealizzazione di un passato mitico e romantico è una caratteristica del fascismo. Il motto “Make America Great Again” richiama ad un passato idealizzato e ha come obiettivo vilizzare i progressi civili e sociali. Quale sarebbe questa America grande del passato? Quella prima dei diritti civili? O della schiavitù? Quella della guerra in Vietnam? Impatto basso

5) Trump ha creato senza dubbio nel suo partito un culto della personalità, a cui fa seguito una selezione della classe dirigente per lealtà più che per meriti. Il suo partito è Trump, e Trump è il suo partito. Impatto medio.

5 ragioni per cui Trump non è fascista

1) Trump è un libertario, convinto prosecutore dello Stato Minimo. Cioè meno tasse, meno sprechi statali, meno burocrazia. Sono tutti elementi contrari al fascismo che è iper-statalista (come tutti i totalitarismi) e fautore della subordinazione dell’individuo allo stato. Impatto Alto.

2) Trump non è nemico della libertà d’espressione, non ha mai minacciato di chiudere Tv, giornali, o di perseguitare giornalisti (vedi libertà d’espressione in Russia). Al massimo è stato vittima lui di persecuzione politica e giudiziaria, ma nei suoi quattro anni di governo nessun giornalista è stato toccato. Anzi quando c’è lui al potere, i giornali liberal vendono più copie. Vuole addirittura salvare Tik tok. Impatto alto

3) Trump non ha mai stabilito una polizia segreta o un sistema di controllo totalitario dei cittadini, questo è un elemento classico del fascismo che non si vede in Trump. Impatto medio.

4) Trump non usa una retorica guerriera in politica estera, non c’è militarismo o glorificazione della guerra, anzi durante il suo mandato la stabilità internazionale è stata garantita di più rispetto a Biden. Impatto medio.

5) Trump non vuole cambiare le fondamenta istituzionali della nazione. Mentre una caratteristica del fascismo è la costruzione di un potere centralizzato con il subordinamento delle autonomie locali. Impatto basso.