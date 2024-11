Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a Restart su Rai 3 ha parlato anche della NIAF, la potente fondazione che riunisce gli italiani d’America.

“Non si può dire chi sarebbe meglio per l’Italia. Ho una richiesta per il prossimo Presidente americano: che non si giri dall’altra parte rispetto al mediterraneo e all’Africa, due grandi partite dove si gioca il futuro degli equilibri mondiali”.

“Abbiamo lavorato bene con tutti i presidenti. Gli italiani che vivono negli Stati Uniti, gli americani di origine italiana sono un ponte, un modello straordinario di vicinanza. La NIAF è uno strumento per rafforzare le relazioni tra i nostri due Paesi”.