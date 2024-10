1) E’ stato ex presidente, e chi ha ricoperto questa carica parte sempre con un po’ di vantaggio, inoltre è sulla scena mediatica da oltre 40 anni. Impatto alto.

2) Ha un popolo che lo segue, incarnazione del più grande movimento conservatore e libertario che ci sia mai stato in America. Esprime l’idea e la speranza di un cambiamento rivoluzionario vero, dovuto alla sua presenza “eccezionale” in politica. Impatto alto.

3) Fa quel che dice, non è un tipo solo chiacchiere. L’ha detto anche il Nytimes, anche se in senso negativo: “dovete credere a Trump, perché fa quel che dice”. Impatto medio.

4) C’è la percezione che con Trump l’economia e la politica estera andranno meglio. Soprattutto in politica estera è percepito contemporaneamente come uomo forte ma anche pacifista. Impatto alto.

5) Intercetta la voglia e il desiderio di “ordine” contro il caos rispetto ad alcune tematiche come la frontiera col Messico o il caos di alcune città governate dai democratici. Impatto alto.

6) E’ considerato un supereroe, uno che schiva le pallottole, un perseguitato che hanno provato a fermare in tutti i modi, anche con la persecuzione giudiziaria, eppure resiste e lo fa in quella maniera unica dei supereroi. Impatto medio.

7) Elon Musk non solo lo sta appoggiando, ma sta facendo campagna elettorale per lui, e parliamo di un altro supereroe dell’innovazione tecnologia, uno che ha davvero una folla di seguaci che lo acclamano. Impatto alto.

8) Rappresenta la rivincita dell’Occidente contro il relativismo che vuole l’uomo bianco come colpevole di ogni nefandezza, oscurando i suoi meriti storici come motore di civiltà e cambiamento tecnologico. Il suo slogan (Make America Great Again) è destinato a rimanere nel tempo come grande piattaforma politica. Ha un forte appeal sugli uomini. Impatto medio.

9) Sta facendo meglio con i latinos e gli afroamericani rispetto ai candidati repubblicani del passato, ma comunque ancora troppo poco. Impatto basso.

10) Ha scelto un vicepresidente J.D. Vance che dopo delle incertezze iniziali, è emerso come il più grande talento politico della sua generazione, e sarà sicuramente tra i possibili futuri candidati presidenti. Impatto basso.