Pier Luigi Milani, avvocato di Malegno e scrittore molto conosciuto in Valcamonica, anche per il fatto di aver ripetutamente ricoperto il ruolo di presidente dello storico circolo culturale “Ghislandi”, ha recentemente fatto da guida a un viaggio della memoria legato alle lunghe vicende di emigrazione dalla Valcamonica: ha accompagnato in visita ad Ono San Pietro, sulle tracce dei loro antenati, i fratelli Broggi, Shareen McNinch e Donald, entrambi residenti negli Stati Uniti, lei a Washington dove lavora come ostetrica e lui a New York, dove svolge la professione di avvocato.

Come riferisce Brescia Oggi, Milani, che ha già vissuto da protagonista diverse trasferte negli Stati Uniti ricucendo legami familiari (anche i propri) dopo aver ritrovato la tomba del nonno paterno Luigi a Pittsburgh (quest’ultimo era stato portato via nel 1918 dalla terribile febbre spagnola), ha scritto dei libri su questa sua esperienza, e i suoi ospiti, in vacanza in Italia, avevano manifestato il desiderio di conoscere il borgo dal quale, a partire dal 1870, emigrarono anche i loro antenati.

Il quotidiano ricorda che “non solo da Ono ma anche da Cerveno, Malegno e Capodiponte, tantissime persone hanno attraversato l’oceano per approdare nella vallata di Monongahela, in Pennsylvania, trovando lavoro nelle miniere di carbone di Courtney e di Elisabeth per poi stabilirsi definitivamente in Nordamerica”.