Donald Trump riuscirà a porre fine alle guerre come ha promesso? Sappiamo tutti quello che sta succedendo tra Ucraina e Medio Oriente. Entrambe le situazioni dovranno essere trattate.

Riguardo all’Ucraina, Trump si è detto disposto a fare concessioni alla Russia; il suo consigliere ha detto che oramai la Crimea è persa. Dunque, la Crimea sarà lasciata alla Russia? Possibile.

Del resto, gli abitanti della Crimea si espressero in favore dell’annessione alla Russia nel referendum del 2014. In tal caso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky se ne dovrebbe fare una ragione.

Del resto, questa guerra in Ucraina è un costo anche per i Paesi europei. Di fatto, si metterebbe in pratica parte di ciò che chiedeva il presidente russo Vladimir Putin.

Riguardo al Medio Oriente la situazione è più intricata. Trump sostiene Israele ma ha preso tanti voti anche dagli arabi-americani. Quindi, cosa farà? Come farà a trovare una soluzione di pace che non scontenti nessuno?

Oltretutto, Trump ha escluso che figure come quelle di Nikki Haley e Mike Pompeo facciano parte del suo prossimo governo.

Queste domande sono lecite e solo il tempo potrà dare risposte.