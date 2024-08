Le voci circa le indagini su Arianna Meloni stanno scuotendo il panorama politico. La sorella della premier sarebbe accusata di traffico di influenze. Ora, tutto ciò sa di attacco giudiziario contro il Governo. Anche l’ex-pm del Pool di Mani Pulite Antonio Di Pietro sembra sostenere questa tesi.

Sembra che si stia ripetendo la storia che ci fu con Silvio Berlusconi. Ricordiamo tutto quello che accadde, i continui attacchi giudiziari e personali contro di lui. Alla fine, nel famoso novembre 2011, arrivò la crisi politica della maggioranza, il discredito gettato a livello europeo e lo spread che saliva.

Berlusconi fu costretto a dimettersi e arrivò Mario Monti: con lui l’Italia cadde nell’epoca buia dei governi non eletti e dell’austerità imposta da Bruxelles. sembra che quella storia si stia ripetendo. Gli attori sono diversi ma la trama è uguale.

Quando al governo del Paese c’è il centrodestra, bisogna fare in modo che si mandi in crisi l’esecutivo. Così, si porteranno al governo gli sconfitti, attraverso alchimie di palazzo. Per la gioia della sinistra, italiana ed europea.