Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, a margine della assemblea generale Alis, ha detto: ”Il problema, più che Tavares e le sue esorbitanti richieste, è la proprietà.

Una proprietà che ormai di italiano ha ben poco, che ha preso soldi in Italia per decenni per aprire fabbriche all’estero.

Il mio pensiero da ministro dei trasporti è vicino agli operai e alle loro famiglie e faremo di tutto per salvaguardarli non buttando altro denaro pubblico in questo pozzo senza fine”.

”Stellantis, visto che sono fra imprenditori, penso che sia il concetto peggiore di fare impresa, che prende denaro pubblico quando serve per chiudere e licenziare in Italia e andare all’estero con buone uscite da 100 milioni.

Penso che chi ha gestito Stellantis dovrebbe restituire il denaro pubblico che ha preso, non chiedere altro denaro pubblico”.