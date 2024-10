Tre persone, di cui una di nazionalità italiana e due cittadini colombiani, sono state arrestate dalla guardia civile all’aeroporto Adolfo Suarez-Madrid Barajas con l’accusa di aver trasportato circa 200 kg di cocaina in 5 bagagli su voli provenienti dalla Repubblica Dominicana e dalla Colombia.

La droga, informa la guarda civile in una nota, era distribuita in 158 pacchetti di vario peso, misure e imballaggi, nascosti in cinque valigie intercettate lo scorso 29 settembre in una delle sale di ritiro bagagli dello scalo internazionale madrileno.

Gli arrestati, dei quali non sono state fornite le generalità, sono un italiano e due colombiani di età compresa fra i 23 e i 76 anni.

Il sequestro dell’ingente carico di droga è stato eseguito dagli agenti dell’Unità Fiscale e di Frontiera dell’aeroporto di Barajas durante i controlli di routine per la lotta al contrabbando, in un’operazione alla quale ha partecipato la squadra specializzata nell’Identificazione di condotte anomale e di reazione operativa (Icaro) impegnata quotidianamente nelle sale di ritiro dei bagagli per individuare azioni sospette.

Due delle cinque valigie cariche di cocaina sequestrate non sono state reclamate da nessun passeggero, segnala la nota della guardia civile.