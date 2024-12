Una serata all’insegna della tradizione marchigiana quella organizzata dall’Associazione Marchigiani di Madrid presso il ristorante Fratelli d’Italia, nella suggestiva zona del Retiro.

L’evento di fine anno ha riunito soci e ospiti per celebrare i sapori e i legami con la propria terra d’origine.

La serata è stata l’occasione per rinsaldare i legami tra i marchigiani residenti a Madrid, ma anche per far conoscere le bellezze della regione a ospiti spagnoli e di altre regioni italiane.

La presidente Silvia Giorgi ha aperto la cena con un brindisi augurale e un breve discorso, sottolineando l’importanza di eventi come questo per mantenere vivi i legami con le Marche.

Tra i presenti anche Gabriella Lanzilli e Franco Savoia, consiglieri del Comites di Madrid, a testimoniare il supporto della comunità italiana.