A Madrid si è conclusa la missione istituzionale, realizzata nell’ambito delle attività dell’Associazione Pugliesi nel Mondo, con la partecipazione, fra gli altri, di Vito Leccese, sindaco di Bari, e Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, che nei giorni scorsi hanno partecipato al forum della Camera di Commercio di Madrid insieme a circa 340 imprenditori, di cui una parte del settore turistico.

Nell’occasione la delegazione pugliese è stata ricevuta da Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, ambasciatore d’Italia in Spagna, e dal console generale Spartaco Caldararo.

Come riferisce Il Quotidiano di Foggia, Leccese e Scandale hanno partecipato poi alla commemorazione dell’affondamento della nave Utopia, una delle più gravi sciagure dell’emigrazione italiana, avvenuta nella baia di Gibilterra nel 1891 e costata la vita a 600 degli 880 passeggeri italiani diretti negli Stati Uniti, tra cui moltissimi pugliesi.

Martedì sera, nel corso della XVIII edizione de “I Premi all’Italianità”, organizzata dal Com.It.Es (Comitato italiani all’estero) di Madrid per celebrare le eccellenze italiane che contribuiscono a rafforzare i legami culturali, sociali ed economici tra Italia e Spagna, sono stati tre i pugliesi premiati: Luigi Schirone, ingegnere barese, head of project execution ENI, per la categoria “tecnología”, Antonella Mele, esperta in gestione culturale e promotrice della cultura italiana in Spagna, per la categoria “cinema”, e Vincenzo Vigorita, chirurgo generale specializzato in appartato digestivo, per la categoria “medicina”.

L’evento intende far conoscere gli italiani e le italiane che in Spagna si distinguono per la loro attività professionale o associativa, sempre volta a promuovere i colori e le tradizioni dell’Italia.