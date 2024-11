Una serata all’insegna della memoria con il giornalista Emilio Buttaro. È quella organizzata per il 28 novembre alle 19.30 dal Comites di Madrid e dal giornale italiano La Voce d’Italia.

Il giornalista presso il Centro culturale del Comites di Madrid racconterà, moderato dalla vicedirettrice de La Voce d’Italia Mariza Bafile, i suoi 40 anni di carriera mediatica.

L’incontro, dal titolo “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”, sarà un’occasione unica per rivivere, attraverso i racconti di Buttaro, momenti importanti del mondo dello spettacolo e dello sport italiani.

Da Mike Bongiorno ad Adriano Celentano, da Raffaella Carrà a Pelé, saranno tanti i volti noti che attraverseranno la serata, raccontati con la passione e l’entusiasmo che da sempre contraddistinguono Emilio Buttaro.

Ma non solo spettacolo e sport. Buttaro svelerà anche il dietro le quinte del suo lavoro, raccontando come è cambiato il giornalismo nel corso degli anni e come si è evoluto il suo rapporto con i personaggi che ha intervistato.

Si inaugura così Aula di Attualità, una serie di eventi dedicati all’analisi di problematiche contemporanee, con la partecipazione di esperti riconosciuti.