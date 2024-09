Ricky Filosa, editore e giornalista, nei giorni scorsi è stato ricevuto nel Consolato Generale d’Italia a Barcellona dal Console Generale Emanuele Manzitti e dal Console Mattia Lupini, con i quali si è confrontato in particolare sull’attuale situazione della comunità italiana in quella circoscrizione consolare, che conta più di 140.000 connazionali iscritti AIRE e sui servizi erogati dal Consolato.

Proprio grazie al Console Generale, Filosa ha avuto l’opportunità di informarsi al meglio circa la comunità italiana a Barcellona, perfettamente integrata nel tessuto economico, culturale e sociale della città.

Nel corso dell’incontro si è anche parlato delle istituzioni facenti parte del Sistema Italia: il Comites e i suoi rappresentanti, l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e la Scuola italiana a Barcellona, una scuola pubblica italiana che rappresenta senza dubbio un fiore all’occhiello per quella comunità e per il sistema di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

BARCELLONA | Da sinistra, nella foto, il Console Generale Emanuele Manzitti e il Console Mattia Lupini

Con Lupini, già viceambasciatore d’Italia in Repubblica Dominicana, si sono poi evidenziate le differenze del lavoro che un diplomatico svolge in un’Ambasciata, rispetto a quello in un Consolato Generale, sottolineandone analogie e differenze, nonché gli aspetti maggiormente caratterizzanti e impegnativi tra Santo Domingo e Barcellona.

Ricky Filosa da parte sua ha ringraziato entrambi i diplomatici – con cui naturalmente si è affrontato anche il tema dell’informazione dedicata agli italiani nel mondo – per la loro disponibilità, per il carattere informale con cui è stato accolto e per le informazioni che ha potuto raccogliere grazie all’incontro, che si è concluso con la promessa di rivedersi presto, proprio a Barcellona, per ulteriori confronti e scambi di idee.