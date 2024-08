Da qualche tempo, le case di scommesse virtuali sono diventate il luogo numero 1 per piazzare scommesse sulla F1, tutto l’anno coprendo le 20 gare disputate per stagione e con quote migliori rispetto alle loro controparti reali. Tra tutte le opzioni disponibili, sono i casinò stranieri che non hanno la licenza AAMS ad essere i più attraenti a questo scopo.

Quando parliamo di casinò senza licenza o casinò online non AAMS ci riferiamo a quei casinò che, pur essendo completamente legali e senza il divieto di offrire i propri servizi all’interno del Paese, questi non saranno regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di conseguenza non si limitano alle normative locali.

Ciò non deve essere confuso con l’idea che agiscono senza alcun tipo di licenza concessa da un’autorità nazionale competente, essendo autorizzati ad operare avendo la licenza di enti regolatori stranieri come il Curacao Gaming Control Board o la Malta Gaming Authority che autorizzano a diverse piattaforme di scommesse virtuali.

Oltre a non dover soddisfare requisiti come quello di avere la propria sede all’interno del

Spazio Economico Europeo per poter offrire i propri servizi ai giocatori italiani, non hanno inoltre l’obbligo di rispondere delle tasse al governo italiano per l’offerta dei propri servizi, cosa che si estende anche ai premi (con percentuali fino al 23%).

Inoltre, come prevedibile, questi bookmaker sono anche più flessibili rispetto alle valute utilizzate per effettuare le transazioni. Ciò consente ai diversi scommettitori che desiderano utilizzare i loro servizi di non essere limitati all’euro e di utilizzare criptovalute come bitcoin o portafogli elettronici di loro scelta.

Oltre al maggior numero di piattaforme disponibili sul mercato rispetto a quelle regolamentate, un altro fattore che attira l’attenzione e il motivo principale per cui molti giocatori italiani preferiscono utilizzare casinò con licenza fuori dal proprio paese è il fatto che questi casinò virtuali offrono migliori probabilità in quanto hanno una regolamentazione meno rigorosa.

In Italia, sono pochi i casinò AAMS che seguono tutte le linee guida dell’organismo di regolamentazione. Tendono ad offrire pacchetti bonus molto simili che mancano di reale attrattiva per volerli vincere.

Le probabilità per chi è sia il corridore che la squadra vincente della stagione sono sostanzialmente più alte. Che si tratti di Norris (2,40) o Verstappen (3,15), dei team Red Bull (3,50) o McLaren (1,28), il confronto medio tra le diverse case di scommesse a disposizione del pubblico italiano è notevolmente superiore a quello dei casinò AAMS.

Ciò attira diversi giocatori poiché non esiste modo migliore per migliorare l’esperienza che scommettere con le migliori quote, aumentando l’emozione delle proprie gare preferite dando il giusto tocco di adrenalina a quello che è già un grande spettacolo che si può definire in una questione di secondi.

Per quanto riguarda i bonus, hanno la possibilità di ottenere un “deposit match bonus” grazie al quale la casa di scommesse corrisponde la percentuale del tuo deposito, che in alcuni casinò può coprire fino al 100% del denaro investito. Alcune quote possono offrire maggiori profitti se scommetti su un determinato corridore se vince la competizione.

Offrono anche la possibilità di effettuare scommesse gratuite, senza bisogno di rischiare soldi e permettendo di continuare a scommettere a costo zero su circuiti riconosciuti come il prossimo Gran Premio d’Italia. In caso di perdita offrono anche l’opzione “cashback” che implica la restituzione di una percentuale delle perdite.