È meglio non arrivare in ritardo all’aeroporto di Roma – Fiumicino Leonardo da Vinci. Infatti, per raggiungere il tuo gate, potresti dover percorrere fino a circa 1,1 chilometri dall’ingresso della sala partenze. Questo è quanto emerge da una ricerca di Parkos. Lo studio rivela anche che è nell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas che la distanza massima da percorrere è la più lunga.

Parkos ha calcolato il numero di chilometri dall’ingresso della sala partenze fino al gate più lontano utilizzando Google Earth. Con una distanza massima di 1.081 metri dall’ingresso al gate più lontano, l’aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo Da Vinci si classifica al diciottesimo posto in Europa per le distanze a piedi più lunghe fino a un gate.

I primi cinque aeroporti europei con le distanze più lunghe:

Aeroporto di Madrid-Barajas Adolfo Suárez, Spagna – 2.503 metri Aeroporto Internazionale di Atene, Grecia – 2.490 metri Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, Francia – 2.346 metri Aeroporto di Francoforte, Germania – 1.835 metri Aeroporto di Londra Heathrow, Regno Unito – 1.798 metri

Aeroporti italiani

Per quanto riguarda gli aeroporti italiani, come già accennato, l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma è quello con la distanza maggiore, mentre l’aeroporto di Catania presenta la distanza più breve, con soli 192 metri fino al gate più lontano. Di seguito, i cinque aeroporti italiani con le più lunghe distanze a piedi:

• Aeroporto di Rome Fiumicino – 1.081 metri

• Aeroporto di Milano Malpensa – 761 metri

• Aeroporto di Bergamo-Orio Al Serio – 473 metri

• Aeroporto di Roma Ciampino – 450 metri

• Aeroporto di Venezia Marco Polo – 360 metri