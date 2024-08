Il termometro sale e la voglia di leggerezza cresce? Asiago Fresco, ricco di proteine di alta qualità e nutrienti essenziali per il nostro organismo è l’alleato perfetto per affrontare le calde giornate estive. Ideale piatto unico, da gustare da solo o accompagnato da un pinzimonio di verdure o da frutta di stagione ma anche versatile ingrediente per rinfrescare i soliti piatti e dare un tocco di allegria alla tavola.

Semplice da impiegare, l’Asiago Fresco, a latte intero, stagionato 20 giorni, è il formaggio giovane, leggero e delicato che conquista al primo morso con la sua consistenza morbida e il sapore dolce ed avvolgente di latte appena munto, con profumi di yogurt e il burro. Perfetto per ricette appetitose e veloci, da realizzare in poco tempo, anche in anticipo, l’Asiago Fresco regala l’effetto Wow a tutti i piatti unici estivi, come in queste tre ricette d’applauso.

Insalata Caprese con Asiago Fresco La regina indiscussa delle tavole estive è l’insalata Caprese. Veloce da realizzare, servita fredda e ottima in ogni occasione, questa proposta classica si rinnova con il tocco giovane di Asiago Fresco. Accanto al pomodoro e al basilico, il sapore leggero e delicato del formaggio Asiago è il massimo per un pranzo veloce adatto a chi si vuole mantenere in forma.

Pasta fredda, Asiago Fresco, arancia e verdure di stagione. Simbolo di gioia e di convivialità, la pasta è un must di stagione. E se questa estate ci lasciassimo tentare dalla pasta fredda con Asiago Fresco, arancia e verdure di stagione? Ottima per i pranzi in spiaggia e le scampagnate in montagna lontane dai fornelli, questo piatto è un’esplosione di sapori che conquisterà tutti con la sua dolcezza.

Piadina con Asiago fresco, prosciutto crudo e fichi Riservato a chi va di fretta ma cerca un piatto unico per un momento di bontà facile da realizzare. La piadina Asiago Fresco, prosciutto crudo e fichi è la coccola per chi resta in città ma anche un meritato premio in ogni momento dell’anno.

Pronti per esplorare anche nuove alternative di gusto? Da provare queste ricette con l’Asiago DOP Fresco Riserva. Stagionato 40 giorni, dal gusto più deciso e con una consistenza che mantiene la sua morbidezza ma con una struttura più corposa offre un’esperienza gustativa ricca e complessa tutta da scoprire.